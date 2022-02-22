Путин прокомментировал заявления Украины о желании иметь ядерное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия услышала заявления Украины о желании получить ядерное оружие. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Мы так понимаем, что эти слова были обращены прежде всего к нам. И хочу сказать, что мы их услышали», — сказал он.

По его словам, затруднением для Украины может стать только отсутствие системы обогащения урана, но эта проблема решается достаточно просто.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что отказ Украины от вступления в НАТО и нейтралитет стали бы лучшим решением конфликта Киева с Москвой.

Он также предложил западным странам признать решение жителей Крыма и Севастополя о воссоединении с Россией, как произошло в ситуации с Косово. Путин подчеркнул, что жителей Крыма никто не сгонял на участки под дулом автомата или под штыками, они пришли добровольно и приняли свое решение воссоединиться с Россией.