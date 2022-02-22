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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Совфед единогласно одобрил использование вооруженных России сил за рубежом

Совет Федерации дал согласие на использование вооруженных сил за пределами страны

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Совет Федерации дал согласие президенту РФ Владимиру Путину на использование вооруженных сил за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе. Соответствующее постановление было единогласно принято в ходе внеочередного заседания верхней палаты парламента.

«Далеко не всегда применение вооруженных сил за пределами Российской Федерации является силовой операцией. Очень часто их применение как раз приносит мир. И мы тоже рассчитываем на это. Взяв обязательства по защите республик, мы, конечно же, должны использовать те ресурсы, которыми располагает Россия», — сказал сенатор Юрий Воробьев.

Решение поддержали 153 сенатора. Документ вступает в силу с момента его принятия.

«Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ», — указано в постановлении.

Президент Владимир Путин обратился в Совет Федерации с просьбой разрешить использовать российскую армию за рубежом. Сенаторы рассмотрели вопрос в открытом режиме и удовлетворили обращение главы государства.

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