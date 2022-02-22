Депутат Завальный о «Северном потоке — 2»: Германия «срубила сук, на котором сидит»

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал поручение канцлера Германии Олафа Шольца к минэкономики страны остановить процесс сертификации российского проекта «Северный поток — 2». В беседе с «Газетой.Ru» депутат подчеркнул, что санкциями немцы «накажут сами себя», а не Россию.

«Понятно, что затянется работа по эксплуатации газового провода, и заодно получение Германией газа по этому газопроводу со всеми вытекающими последствиями. Можно сказать, что американцы своей цели достигли, а немцы срубили сук, на котором сидят. Потому что газопровод никак не связан с политическими вопросами, они все вроде хотят наказать Россию, но в итоге накажут сами себя. Вот, что происходит», — сказал он.

По словам Завального, такое решение Шольца было предсказуемым и сделано под давлением американцев, которые теперь будут «навязывать» Европе свой газ «по максимальным ценам».

«Шольц в моем понимании оказался слабым. Это не в национальных интересах Германии и Европы, но (это сделано — прим. «Газеты.Ru») под давлением американцев. Сейчас будут навязывать Европе и Германии свой газ по максимальным ценам, поэтому перспектива какая: высокие цены на газ, нефть, нефтепродукты снижаться не будут, наоборот, я думаю, будет продолжаться рост цен. Это скажется и на росте экономики Европы и Германии. Но это было предсказуемым, наверное, решением, потому что Шольц еще не самостоятельный политик. Он зависим в своих решениях, это ему нужно не было. Но любые санкции, которые будут приниматься, будут работать против Германии и Европы», — добавил он.

Ранее Шольц дал поручение Минэкономики Германии остановить процесс сертификации российского проекта «Северный поток — 2» в связи с указами президента России Владимира Путина от 21 февраля о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

22 февраля Государственная дума России единогласно ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Документы на ратификацию Путин. Парламенты республик Донбасса уже ратифицировали договоры.