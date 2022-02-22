Путин наградил председателя парламента Китая орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Ли Чжаньшу орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой наградить орденом Дружбы Ли Чжаньшу», — говорится в указе президента.

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) де-факто выполняет роль парламента Китая. По конституции страны именно оно — высший орган власти. Ли Чжаньшу возглавляет ПК ВСНП с 2018 года. На практике при этом все политические решения вырабатывает ПК Политбюро ЦК Компартии.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украины.