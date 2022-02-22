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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин наградил председателя парламента Китая орденом Дружбы

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Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин наградил председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Ли Чжаньшу орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой наградить орденом Дружбы Ли Чжаньшу», — говорится в указе президента.

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) де-факто выполняет роль парламента Китая. По конституции страны именно оно — высший орган власти. Ли Чжаньшу возглавляет ПК ВСНП с 2018 года. На практике при этом все политические решения вырабатывает ПК Политбюро ЦК Компартии.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украины.

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