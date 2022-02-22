Порошенко жестко ответил на признание Россией ДНР и ЛНР

Бывший украинский президент Петр Порошенко написал в своем Facebook пост, в котором заявил, что своим решением о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) Кремль подтолкнул мир к началу новой мировой войны.

По его словам, российский лидер выбрал путь конфронтации, чем разрушил возникшую после холодной войны мировую систему правопорядка.

«Жестко осуждаю решение России по «признанию независимости» так называемых ДНР и ЛНР», — написал Порошенко.

Он добавил, что, несмотря на то, что «преступное» решение российской стороны касается в первую очередь Украины, оно толкает мир на грань новой войны. Также политик отметил, что Путин ненавидит украинский суверенитет, независимость, и успех и своим решением глава России «легализует свою многолетнюю оккупацию украинской территории». Он добавил, что ради «угроз самой независимости Украины» президент России готов к конфронтации с коллективными силами Запада.

Также экс-президент призвал международных партнеров ввести санкции против Путина, его окружения, а также всех членов заседания Совбеза России, олигархов и депутатов обеих палат российского парламента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил гражданам, что страна не собирается отдавать свои территории. Также Зеленский рассмотрит предложение МИД о разрыве дипотношений с Россией.