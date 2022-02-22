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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин объяснил, почему Россия не поддерживает суверенитет Украины

Путин: Россия не поддерживает суверенитет Украины из-за внешнего влияния на эту страну

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Россия поддерживает суверенитет бывших советских республик, однако Украину является исключением из-за внешнего влияния на эту страну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщает ТАСС.

Глава государства напомнил, что Россия в начале 2022 года поддержала Казахстан для сохранения суверенитета этой страны.

«Мы так и намерены действовать дальше в отношении всех наших соседей. С Украиной другая ситуация, и это связано с тем, что, к сожалению, территория этой страны используется третьими странами для создания угроз в отношении самой Российской Федерации. Дело только в этом», — сказал он.

Ранее Путин в своем обращении с согражданам заявил, что современная Украина — результат деятельности коммунистической России. По его словам, Ленин и его соратники создавали Украину «весьма грубым способом» по отношению к России. Он пояснил, что ключевой целью большевиков было желание «удержаться у власти». И это, как считает глава государства, «было гораздо хуже, чем ошибка».

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