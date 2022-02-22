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Послы ЕС решили не признавать выданные гражданам ЛНР и ДНР паспорта России

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Послы стран Европейского союза на заседании 22 февраля приняли решение не признавать выданные гражданам Луганской и Донецкой народных республик паспорта Российской Федерации. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Они (послы)... согласились на политику непризнания российских паспортов, выданных гражданам двух образований (ДНР и ЛНР)», — говорится в сообщении.

Кроме того, диппредставители решили запретить импорт и экспорт из ДНР и ЛНР.

20 февраля сообщалось, что около 950 тысяч жителей Донбасса подали заявления на получение гражданства России, при этом российские паспорта получили уже более 770 тысяч.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

22 февраля руководства ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.

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