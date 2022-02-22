Путин оценил ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на сохранение проблем в Нагорном Карабахе есть определенные договоренности по развитию торгово-экономических связей, транспортных коммуникаций и обеспечению безопасности населения в регионе. Об этом он сказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Я думаю, что мы можем, несмотря на те проблемы, которые в текущей жизни еще возникают, все-таки быть удовлетворены тем, что мы достигли того уровня, на котором сейчас находимся», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Президент отметил, что в регионе есть еще над чем работать.

«Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы этот процесс шел мирными средствами, развивался мирным путем и чтобы мы добивались, безусловно, удовлетворения всех сторон, вовлеченных в этот процесс», — добавил он.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.