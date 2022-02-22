Болгария отреагировала на признание Россией ДНР и ЛНР

Президент Болгарии Румен Радев заявил в Twitter, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подрывает усилия по деэскалации конфликта на Украине.

«Признание Российской Федерацией так называемых ДНР и ЛНР обрекает на неудачу усилия по деэскалации конфликта на Украине и ведет к росту напряженности во всем регионе», — написал Радев.

Он добавил, что разрешение возникшего кризиса не может осуществляться через нарушение международного права или военными силами.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, и которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территориях.

На сайте Министерства иностранных дел России опубликовано заявление, в котором другие страны призывают признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.