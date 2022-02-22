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Путин заявил, что Россия поддерживает суверенитет всех постсоветских республик

Путин опроверг спекуляции о попытках России восстановить Российскую империю

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин опроверг спекуляции о попытках восстановить Российскую империю, сообщает ТАСС.

Подобное заявление сделала Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«А затем президент Путин утверждал, что у России сегодня есть полноправные притязания на все территории, все территории Российской империи. Той самой Российской империи, которая существовала до Советского Союза, более 100 лет назад», — заявила Томас-Гринсфилд.

Уточняется, что постпред США имела ввиду обращение к гражданам России.

«Это включает всю Украину, это включает Финляндию, это включает Белоруссию, Грузию, Молдавию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, Литву, Латвию и Эстонию. Это включает части Польши и Турции», — заявила Томас-Гринсфилд.

В ответ на эти заявления, президент России заявил, что Россия поддерживает суверенитет всех пост-советских республик. Украина является исключением — по словам Путина, в связи с тем, что эта страна находится под мощнейшим внешним влиянием.

Ранее в Госдуме допустили присоединение Украины к Союзному государству.

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