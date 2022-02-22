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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Bloomberg: Евросоюз может ввести санкции в отношении 350 россиян из-за признания ДНР и ЛНР

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Christoph Soeder/AP

Евросоюз обсуждает введение санкций в отношении почти 350 россиян в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что среди лиц, определенных ЕС, окажутся депутаты Государственной Думы РФ. Для введения ограничений необходимо одобрение со стороны государств ЕС.

«Очевидно, что этот ответ будет иметь форму санкций, содержание которых министры обсудят на основании моего предложения. И я уверен, что его примут единогласно», — сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Ранее председатель внешнеполитического комитета бундестага Михаэль Рот призвал срочно ввести санкции против «путинских олигархов», которые имеют личные интересы на Западе.

Накануне президент России Владимир Путин выступил перед россиянами с обращением, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Киев видит за признанием Россией самопровозглашенных республик Донбасса нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и выход РФ из Минских соглашений.

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