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Гендиректор РСМД назвал худший вариант западных санкций против России из-за ДНР и ЛНР

РСМД: США введет жесткие санкции против РФ, если расценит ситуацию как объявление войны

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что, если страны Запада и США расценят признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) как проявление агрессии, то начнут вводить максимально жесткие санкции против РФ.

Кортунов пояснил, что при расценивании действий России как объявление войны Запад может пойти на санкции в отношении российских системообразующих предприятий и банков. При этом он описал и более «щадящий» вариант.

«Он (щадящий вариант — прим. ред.) будет заключаться в том, что (президент США Джо — прим. ред.) Байден скажет: «Да, конечно, мы протестуем, мы не признаем (ДНР и ЛНР — прим. ред.). Но все-таки это нельзя считать полноценной агрессией, поскольку фактически Россия узаконила ту ситуацию, что существовала»», — отметил Кортунов.

Он добавил, что если президент США примет во внимание, что произошедшее обошлось без жертв и разрушений, санкции будут не такими радикальными, как говорилось ранее.

Ранее Bloomberg рассказал, какие санкции Европейского союза могут быть наложены на Россию из-за признания ДНР и ЛНР.

В это время Еврокомиссия уже разработала несколько вариантов санкций против России, выбор которых будет зависеть от развития событий на Украине.

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Санкции против России
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