Песков оценил возможность проведения саммита «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ Москвы на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести саммит «нормандской четверки» будет зависеть от подготовленной темы встречи.

«Все будет зависеть от конкретики предложений, от соображений по возможному содержанию таких контактов», — сказал он.

По словам представителя Кремля, контакты на высшем уровне, даже экстренные, должны быть заранее подготовлены.

При этом Песков подчеркнул, что диалог не должен проходить «в формате переливания из пустого в порожнее».

Он добавил, что Россия готова обсуждать тему прекращения Украиной агрессивных действий и гарантий безопасности для РФ.

Ранее Зеленский призвал провести саммит «нормандской четверки», Совет Безопасности ООН и заседание ОБСЕ. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

«Нормандский формат» — группа руководителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины. Его начало было положено на встрече глав Германии, Франции, России и Украины 6 июня 2014 года.