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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Молдавия оценила угрозу «вторжения» России

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РИА «Новости»/Depositphotos

Посол Молдавии в Румынии Виктор Кирилэ выразил уверенность, его стране не грозит вторжение России. Об этом сообщает издание PS News.

«Во-первых, нам не грозит российское военное вторжение, это должно быть ясно. Однако, как мы уже говорили, последствия российского вторжения на Украину коснутся и нас. У нас будет больше беженцев из Украины, наши торговые отношения с Украиной и Российской Федерацией могут быть подорваны», — сказал Кирилэ. Он выразил обеспокоенность судьбой молдавских компаний, которые зависят от экспорта фруктов.

До этого президент Молдавии Майя Санду решительно осудила признание Россией «сепаратистских территорий» ДНР и ЛНР.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент России Владимир Путин в своем выступлении перед гражданами России якобы обозначил претензии «на все территории Российской империи», в том числе и на Молдавию.

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