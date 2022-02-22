Молдавия оценила угрозу «вторжения» России

Посол Молдавии в Румынии Виктор Кирилэ выразил уверенность, его стране не грозит вторжение России. Об этом сообщает издание PS News.

«Во-первых, нам не грозит российское военное вторжение, это должно быть ясно. Однако, как мы уже говорили, последствия российского вторжения на Украину коснутся и нас. У нас будет больше беженцев из Украины, наши торговые отношения с Украиной и Российской Федерацией могут быть подорваны», — сказал Кирилэ. Он выразил обеспокоенность судьбой молдавских компаний, которые зависят от экспорта фруктов.

До этого президент Молдавии Майя Санду решительно осудила признание Россией «сепаратистских территорий» ДНР и ЛНР.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент России Владимир Путин в своем выступлении перед гражданами России якобы обозначил претензии «на все территории Российской империи», в том числе и на Молдавию.