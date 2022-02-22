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В Германии призвали наказать связанных с Западом «путинских олигархов»

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Michele Tantussi/Reuters

Председатель внешнеполитического комитета бундестага Михаэль Рот призвал срочно ввести санкции против «путинских олигархов», которые имеют личные интересы на Западе. Об этом сообщает Telegram-канал DW Главное.

«Часто эти люди [олигархи] живут в Париже, Лондоне, Берлине или Риме, отправляют своих детей в школы на Западе, здесь же вкладывают деньги и проводят отпуска», — сказал немецкий парламентарий. Он добавил, что именно атакой на олигархов можно будет разрушать систему, «на которой держится Путин».

Накануне президент России Владимир Путин выступил перед россиянами с обращением, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее в Министерстве обороны Германии жестко раскритиковали решение России о признании ЛНР и ДНР. Согласно заявлению ведомства, там будут полагаться на «четкое и надежное устрашение» и по-прежнему готовы к диалогу.

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