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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Госдуме отношения Украины с Донбассом сравнили с несчастливым браком

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РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Госдумы Светлана Журова сравнила отношения Украины и Донбасса с разводом.

«Просто иногда, к сожалению, когда конфликт доходит до абсурда, как сейчас, каждый должен остаться независимым. Этот как в семье: когда люди понимают, что больше не могут быть вместе, они расходятся, каждый начинает жить сам по себе. Это единственное, что спасает от еще больших шагов для окончательного уничтожения всех отношений. Люди приняли такое решение, потому что понимали, что дальше пути уже нет», — сказала она «Газете.Ru».

По ее словам, то, что происходило в последнюю неделю, разрушило все предыдущие договоренности.

«Поэтому, конечно, сейчас уже всему миру и Украине нужно понимать, что теперь все будет немного по-другому. Потому что люди от обстрела бегут в Россию, попросили помощи, потому что хотят оставаться со своими семьями, ситуация зашла очень далеко. Все-таки Минские соглашения — это соглашения, а согласия там не было. Поэтому все будет пересматриваться. Главное, чтобы не доходило до совсем жесткого военного противостояния», — отметила депутат.

21 февраля Россия приняла решение о признании ДНР и ЛНР накануне. Одновременно с указами о признании республик президент России Владимир Путин подписал с их главами договоры о дружбе.

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