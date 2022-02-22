Пасечник ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве между ЛНР и Россией

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ЛНР и Российской Федерацией. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

«Ратифицировать договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Луганской народной республикой и Российской Федерацией, подписанный в городе Москве 21 февраля 2022 года», — указано в документе.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования — 22 февраля 2022 года.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

Ранее сообщалось, что парламенты ДНР и ЛНР одобрили закон о ратификации договора о сотрудничестве с Россией.