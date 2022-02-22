Британия расценивает бронетехнику вблизи Донбасса как «вторжение» России на Украину

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что британские власти рассматривают передвижение тяжелой бронетехники вблизи Донбасса как «начало вторжения России» на Украину. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News.

По словам Джавида, в результате признания независимости Донецкой и Луганской народных республик президент России Владимир Путин наступил на суверенитет и территориальную целостность Украины. Министр подчеркнул, что это неприемлемо, о чем неоднократно говорила Британия.

«К тому же есть сообщения, что он отправил войска и танки. Я думаю, что из этого можно заключить, что вторжение на Украину уже началось», — добавил Джавид.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

В последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась. ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. Руководство республик эвакуировало часть населения в Россию, в частности, в Ростовскую область, из-за угрозы украинского вторжения. Также в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.