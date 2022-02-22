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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Британия расценивает бронетехнику вблизи Донбасса как «вторжение» России на Украину

Глава Минздрава Британии Джавид: признав ЛНР и ДНР, Россия наступила на суверенитет Украины

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что британские власти рассматривают передвижение тяжелой бронетехники вблизи Донбасса как «начало вторжения России» на Украину. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News.

По словам Джавида, в результате признания независимости Донецкой и Луганской народных республик президент России Владимир Путин наступил на суверенитет и территориальную целостность Украины. Министр подчеркнул, что это неприемлемо, о чем неоднократно говорила Британия.

«К тому же есть сообщения, что он отправил войска и танки. Я думаю, что из этого можно заключить, что вторжение на Украину уже началось», — добавил Джавид.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

В последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась. ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. Руководство республик эвакуировало часть населения в Россию, в частности, в Ростовскую область, из-за угрозы украинского вторжения. Также в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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