В Госдуме создадут группы межпарламентского сотрудничества с ДНР и ЛНР

Российский парламент во вторник, 22 февраля, инициирует создание групп межпарламентского сотрудничества между парламентом РФ и парламентами ДНР и ЛНР, сообщил «Газете.Ru» заместитель сопредседателя групп межпарламентского сотрудничества Евгений Попов.

«Мы думали, создавать эти группы или нет, ранее, но сейчас очевидно, что после признания республик депутатские группы межпарламентского сотрудничества будут созданы, будут работать и решать те вопросы, которые уже президент поставил перед всеми ведомствами и перед всеми ветвями власти», — отметил депутат.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Он вместе с главами республик также подписал договоры о дружбе.

Российский президент также поручил установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР.

Кроме того, с российской стороны поручено обеспечить поддержание мира ДНР и ЛНР вооруженным силам РФ.