В Госдуме считают, что будущее Минских соглашений зависит от Киева и ООН

«Выживание» Минских соглашений на сегодняшний день является острым вопросом, тогда как ситуация с их выполнением остается непредсказуемой, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Во многом судьба минских соглашений будет зависеть от ООН и мирового сообщества, которые должны принудить Киев к выполнению соглашений. Это единственный путь избежать полномасштабных военных действий. Сегодня Минские соглашения со стороны Украины заведены в тупик. Киев и не собирался их выполнять, несмотря на готовность сделать это на словах», — отметил Швыткин.

«Если Минские соглашения не защитят народ Донбасса, это сделает Российская Федерация», — сказал депутат.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов ранее заявил, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР в фактических границах.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.