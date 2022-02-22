В Китае прокомментировали ситуацию вокруг Донбасса

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном заявил о позиции Китая в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Китайская сторона выражает обеспокоенность в связи с развитием ситуации на Украине», — заявил Ван И.

Ранее американские дипломаты, уехавшие из Киева во Львов, покинули Украину.

Сотрудники посольства США покинули Львов и переехали в Польшу, однако по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, они будут «регулярно посещать» Львов для оказания услуг.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.