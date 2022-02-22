Американские дипломаты, уехавшие из Киева во Львов, покинули Украину

Сотрудники посольства Соединенных Штатов, а также их коллеги из Австралии, переехавшие из Киева во Львов, в ночь на вторник, 22 февраля, уехали в Польшу, сообщает Reuters со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкина.

По словам Блинкена, несмотря на отъезд, американские дипломаты будут регулярно возвращаться во Львов.

«Они будут продолжать поддерживать украинский народ и украинское правительство, координируя дипломатические усилия», — заявил Блинкен.

Он отметил, что американским гражданам необходимо покинуть Украину как можно скорее.

«Существует большая вероятность того, что любые российские военные операции серьезно ограничат коммерческие воздушные перевозки. Российские войска продолжают приближаться к границе, планируя вторжение в любой момент», — заявил Блинкен.

Ранее в Госдепе Соединенных Штатов оценили ситуацию с безопасностью на Украине.