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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Медведев рассказал, что будет после признания независимости ДНР и ЛНР

Медведев: Россия перестала бояться санкций и политического давления

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россию после признания независимости ДНР и ЛНР ждут новые санкции, трудности и политическое давление, однако Россия уже готова к новым испытаниям, сообщает РИА «Новости».

«Тем более что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам. Это неизбежно с учетом роли России в международных отношениях. И нашу правоту подтвердит история», — заявил Медведев.

В ходе заседания Совбеза России в понедельник, 21 февраля, Дмитрий Медведев заявил, что Украина вела себя по отношению к Донбассу как к «разменной карте в торговле за статус». Медведев подчеркнул, что жители этих территорий не получают поддержку от украинских властей, а подвергаются массовым репрессиям.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик.

В указе отмечается, что запрещены новые инвестиции в ДНР и ЛНР; экспорт, реэкспрот, продажа или поставка из США любых товаров в эти регионы, а также ввоз товаров, услуг или технологий из них; любое одобрение, финансирование или содействие США в ДНР и ЛНР.

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