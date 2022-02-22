CNN: Блинкен еще не отменял встречи с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не отменял встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, назначенной на четверг. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в госдепе.

Отмечается, однако, что высокопоставленные сотрудники обсуждают это решение весь день.

Ранее стало известно, что встреча Лаврова и Блинкена должна состояться 24 февраля в Женеве «только при условии, что Россия не будет вторгаться на Украину».

Ранее Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины по-прежнему сохраняются.

Лавров в разговоре с Блинкеном отметил недопустимость агрессивной риторики. Также министр подчеркнул необходимость продолжения совместной работы, о которой ранее условились президенты России и США.

До этого последний раз Лавров и Блинкен общались 12 февраля. Тогда глава МИД РФ заявил госсекретарю, что западная информационная кампания против России может в конечном итоге привести к войне в Донбассе. Кроме того, Лавров указал, что США не согласились выполнить ключевые положения гарантий по безопасности, предложенные Россией.