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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Постпред РФ в ООН заявил, что Киев вернулся к воинственной риторике

Небензя: Киев разрушил минские соглашения и вернулся к воинствующей риторике

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Нэнси Сисель/РИА «Новости»

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя во время заседания Совета безопасности ООН заявил, что российские власти по-прежнему открыты к диалогу, но допускать новую кровавую бойню в Донбассе не намерены. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения (конфликта), однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе больше не намерены», — заявил Небензя.

Он также подчеркнул, что, судя по некоторым выступлениям представителей других стран на заседании СБ ООН, можно понять, что «ряд коллег готовы похоронить минские соглашения».

«Однако я хотел бы напомнить, что на момент заключения минских соглашений ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость. Тот факт, что Россия сегодня ее признала, никак не меняет состав сторон минских соглашений, поскольку Россия таковой не является. Мы об этом неоднократно заявляли и, таким образом, в этом плане ничего не изменилось», — добавил постпред России.

Он подчеркнул, что власти Украины предприняли все, чтобы саботировать и разрушить минские соглашения, а также вернулись к воинствующей риторике.

Небензя добавил, что Россия открыта к дипломатии по Украине, но не допустит новой бойни в Донбассе.

Ранее на заседании заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что решение России по ДНР и ЛНР может иметь как региональные, так и глобальные последствия.

Указ о признании независимости был подписан в понедельник, 21 февраля. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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