Президент Никарагуа прокомментировал признание Россией ЛНР и ДНР

Президент Никарагуа Даниэль Ортега считает, что решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик дает возможности избежать серьезных последствий конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение, принятое сегодня президентом Путиным, открывает возможность, чтобы эта ситуация не имела более серьезных последствий. Потому что Украину используют, чтобы провоцировать Россию. А Украина всячески пытается присоединиться к НАТО, и, если это произойдет, будет война с Россией. Поэтому Россия поступает именно так, как поступает, — она защищается», — рассказал Ортега.

Он подчеркнул, что если в народных республиках будет проведен референдум, то население ДНР и ЛНР поддержит идею о вхождении в состав Российской Федерации.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

Кроме того, Путин подписал с главами Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и Луганской народной республики Леонидом Пасечником договоры «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».