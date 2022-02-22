В МИД Турции раскритиковали признание Россией ЛНР и ДНР

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что признание Россией Луганской и Донецкой народных республик является неприемлемым шагом, который нарушает минские соглашения и целостность Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Решение РФ о признании так называемых ДНР и ЛНР в дополнение к нарушению минских соглашений представляет собой явное нарушение политического единства Украины и ее территориальной целостности. Решение Российской Федерации неприемлемо, мы отвергаем его», — говорится в заявлении турецкого ведомства.

В МИД Турции также призвали стороны конфликта «действовать разумно».

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

Кроме того, Путин подписал с главами Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и Луганской народной республики Леонидом Пасечником договоры «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».

Перед тем как озвучить свое решение, президент России подчеркнул, что США и НАТО оставили без ответа «предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам», а уровень угроз для России «значительно возрастает».