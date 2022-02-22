Япония в рамках санкций против РФ может ограничить экспорт полупроводников

Правительство Японии приступило к согласованию экономических санкций в отношении России, которые будут приняты в случае ее военного вторжения на Украину. Об этом сообщается на сайте газеты Yomiuri.

В публикации подчеркивается, что Япония планирует ограничить в Россию экспорт передовых технологий. В первую очередь это касается полупроводников, и технологий, которые связаны с искусственным интеллектом и робототехникой.

Издание отмечает, что власти страны также рассматривают возможность введения санкций против РФ в финансовом секторе.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик.

В указе отмечается, что запрещены новые инвестиции в ДНР и ЛНР; экспорт, реэкспрот, продажа или поставка из США любых товаров в эти регионы, а также ввоз товаров, услуг или технологий из них; любое одобрение, финансирование или содействие США в ДНР и ЛНР.

До этого президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.