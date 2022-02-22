В МИД Канады заявили о намерении ввести санкции против РФ

Руководитель МИД Канады Мелани Жоли заявила, что страна осуждает решение РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик, считает это нарушением минских соглашений, устава ООН и угрозой безопасности региона, а также намерена ввести санкции против России, не связанные с подготовленными мерами за якобы возможное «вторжение» на Украину. Об этом она написала в своем Twitter.

«Мы решительно осуждаем признание президентом (России Владимиром) Путиным неподконтрольных правительству (Украины) Донецкой и Луганской областей в качестве независимых регионов. <...> Канада вместе со своими партнерами и союзниками планирует жестко ответить на это вопиющее пренебрежение международным правом. В наших планах - ввести экономические санкции за подобные действия, которые никак не связаны с подготовленными для ответа на любую дальнейшую военную агрессию и вторжение России на Украину», — написала Жоли.

Она подчеркнула, что действия РФ являются прямым нарушением минских соглашений, устава Организации объединенных наций, а также серьезной угрозой безопасности и стабильности региона.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.