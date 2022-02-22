Псаки: Байден подпишет указ о санкциях, запрете инвестиций и торговли с ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден в ближайшее время подпишет указ, который установит запрет для американцев на инвестиции, финансирование и торговлю с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также позволит вводить санкции против лиц, ведущих деятельность на их территории. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В заявлении Псаки отмечает, что в Штатах «ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно на них отреагировать».

«Президент Байден вскоре издаст указ, который запрещает новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны лиц США в, из или в так называемых регионах ДНР и ЛНР Украины. Указ предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в этих районах Украины», — говорится в заявлении Псаки.

Она подчеркивает, что Госдеп и Минфин США вскоре получат дополнительные сведения об этом.

Псаки подчеркнула, что в ближайшее время будут озвучены дополнительные меры, которые связаны с «грубым нарушением Россией международных обязательств.

«Для ясности: эти меры являются отдельными и дополняют быстрые и суровые экономические меры, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину», — заявила Псаки.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.