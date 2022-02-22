Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время выступит с обращением. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексея Данилова.

«В ближайшее время ждем выступления президента Украины», — рассказал Данилов. По его словам, на заседании СНБО «происходит обработка большого количества документов в соответствии с законодательством» Украины.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Российский лидер заявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

Ранее в этот день Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие высказались за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.