Генсек ООН назвал признание ДНР и ЛНР нарушением целостности Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное заявление официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь рассматривает решение Российской Федерации как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН», — пояснил Дюжаррик.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Российский лидер заявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

Ранее в этот день Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие высказались за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе заседания заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина вела себя по отношению к Донбассу как к «разменной карте в торговле за статус». Медведев подчеркнул, что жители этих территорий не получают поддержку от украинских властей, а подвергаются массовым репрессиям.