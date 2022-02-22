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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Крыму заявили, что Россия сделала первый шаг к прекращению войны на Донбассе

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что президент Владимир Путин сделал первый и самый тяжелый шаг к прекращению войны на Донбассе признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик от Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Сделан первый, но самый тяжелый шаг к прекращению войны в республиках, развязанной против них Украиной. Конечно, Россия берет на себя очень непростую ношу гаранта безопасности и успешного развития республик», — указал Константинов журналистам.

Председатель Госсовета полуострова подчеркнул, что это единственный в сложившейся ситуации путь к миру. Он также отметил единодушие, с которым высказались за признание независимости республик члены Совета безопасности РФ.

У Украины были многочисленные шансы сохранить за собой Донбасс, считает Константинов. Для этого Киеву следовало бы просто говорить со своими гражданами, прислушиваться к их мнениям, учитывать их политическую волю, указал представитель Крыма.

По мнению Константинова, Киев к такому диалогу генетически не готов. Он указал, что жители Донецкой и Луганской народных республик имеют полное право считать себя свободными от обязательств в отношении украинского государства.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Российский лидер заявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

Ранее в этот день Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие высказались за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ходе заседания заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина вела себя по отношению к Донбассу как к «разменной карте в торговле за статус». Медведев подчеркнул, что жители этих территорий не получают поддержку от украинских властей, а подвергаются массовым репрессиям.

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