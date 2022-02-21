В Совфеде оценили стоимость восстановления инфраструктуры Донбасса

Член Совета Федерации России первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что восстановление инфраструктуры Донбасса обойдется в 1,5 трлн рублей, при этом у российского бюджета есть достаточные резервы для того, чтобы это сделать, сообщает РИА «Новости».

«Российский бюджет на 2022–2024 годы имеет мощный запас устойчивости, сбалансированности. Конъюнктура углеводородного рынка также обеспечивает доход. Это дает хорошую уверенность в том, что бюджет исполним с профицитом. Кроме того, накоплен очень серьезный объем Фонда национального благосостояния», — заявил Рябухин.

При этом выделение 1,5 трлн рублей, по мнению Рябухина, будет произведено поэтапно — в течение трех лет, из государственного бюджета.

«Если будут договорные отношения с ДНР и ЛНР, установлено сотрудничество, нужно будет восстанавливать инфраструктуру», — заявил Рябухин.

Ранее Россия, ДНР и ЛНР подписали договор о дружбе, сотрудничестве и помощи.