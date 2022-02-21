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Генсек НАТО осудил признание Россией независимости республик Донбасса

Столтенберг: признание ДНР и ЛНР подрывает усилия по урегулированию конфликта на Украине

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Frederic Sierakowski/Global Look Press

Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter заявил, что признание Россией независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики подрывает усилия по урегулированию конфликта на Украине.

«Я осуждаю признание Россией Донецка и Луганска на Украине. Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские соглашения», — пишет Столтенберг.

Кроме того, он призвал Москву выбрать путь дипломатии, отметив, что альянс НАТО поддерживает территориальную целостность Украины.

Ранее Великобритания отреагировала на признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

В понедельник, 21 февраля, Россия, ДНР и ЛНР подписали договор о дружбе, сотрудничестве и помощи.

Российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

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