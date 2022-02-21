Абхазия поддержала признание независимости ДНР и ЛНР

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что Абхазия поддерживает признание Россией независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, сообщает РИА «Новости».

«Приветствуем решение президента Российской Федерации Владимира Путина о признании государственного суверенитета и независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Решение о признании суверенитета Донецкой народной республики и Луганской народной республики является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам», — заявил Бжания.

Ранее Великобритания отреагировала на признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

В понедельник, 21 февраля, Россия, ДНР и ЛНР подписали договор о дружбе, сотрудничестве и помощи.

Российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.