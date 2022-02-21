Путин заявил, что угроза Украины создать свое ядерное оружие — «не пустая бравада»

Президент России Владимир Путин, выступая с телеобращением к гражданам страны, заявил, что угроза Украины создать свое ядерное оружие — «не пустая бравада». Трансляция ведется в эфире телеканала «Россия 24».

«Украина действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты «Точка-У» тоже еще советской конструкции, дальность которых превышает 100 км, но сделают и больше, это вопрос только времени. Заделы с советского времени есть», — сказал он.

Обращение президента адресовано россиянам и соотечественникам. Темой его выступления стали события на Украине и критическая ситуация в Донбассе.

Путин подчеркнул, что Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории.

Ранее в этот день Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие высказались за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.