Путин заявил, что большевики «втиснули» Донбасс в состав Украины

Президент России Владимир Путин, выступая с телеобращением к гражданам страны, заявил, что большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины. Трансляция ведется в эфире телеканала «Россия 24».

«В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина», — добавил он.

Обращение президента адресовано россиянам и соотечественникам. Темой его выступления стали события на Украине и критическая ситуация в Донбассе. Путин подчеркнул, что Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории.

Ранее в этот день Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие высказались за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.