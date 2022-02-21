Путин заявил, что Хрущев «зачем-то подарил Крым Украине»

Президент России Владимир Путин, выступая с телеобращением к гражданам страны, заявил, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев «зачем-то подарил Крым Украине». Трансляция ведется в эфире телеканала «Россия 24».

«Хрущев зачем-то подарил Крым Украине. Зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых даже самые ярые националисты и мечтать не могли. События советского прошлого не изменить, но надо сказать о них прямо», — сказал он.

Обращение президента адресовано россиянам и соотечественникам. Темой его выступления стали события на Украине и критическая ситуация в Донбассе.

Путин подчеркнул, что Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории.

Ранее в этот день Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие высказались за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.