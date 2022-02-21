Bloomberg: страны ЕС не знают, какие санкции применить к РФ в случае признания ЛНР и ДНР

Страны Европейского союза пока не договорились о том, какие именно санкции вводить в отношении России, если она признает самопровозглашенные ДНР и ЛНР, сообщает Bloomberg.

Как сообщается, ряд стран-членов ЕС уже призвал к санкциям. Собеседники издания отметили, что принятие ограничительных мер, скорее всего, будет одобрено.

Главной проблемой для Евросоюза остается характер возможных санкций. Издание отмечает, что Евросоюз вводит серьезные санкции в случае нарушения норм международного права. Однако в нынешней ситуации пока непонятно, к какому инструментарию прибегнут в Брюсселе, применительно к нынешней ситуации в регионе.

Ранее Евросоюз включил в черный список еще пять человек за организацию выборов в Госдуму России в Крыму.

Госдума на заседании 15 февраля поддержала постановление с просьбой поддержать независимость ДНР и ЛНР. Парламентарии выразили уверенность в том, что признание республик Донбасса позволит защитить население от внешних угроз и пресечь «геноцид по отношению к жителям республик».

21 февраля на заседании Совбеза с участием президента России Владимира Путина спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу и другие выразили необходимость поддержать Донбасс в его стремлении стать независимым от Украины регионом.