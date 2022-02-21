МИД Эстонии призвал ЕС немедленно ввести санкции против РФ в случае признания ЛНР и ДНР

Министерство иностранных дел Эстонии обратилось к Евросоюзу с призывом ввести санкции против России в случае, если она признает самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

«Если Россией будет принято решение о признании так называемой «Донецкой и Луганской народных республик», то это будет означать грубое нарушение международного права, суверенитета Украины и ее территориальной целостности. ЕС (в таком случае) должен немедленно ввести жесткие санкции. Призовите Россию к деэскалации!» — заявили в эстонском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что у России нет власти над Донбассом, признанной международным правом, поэтому Соединенное Королевство не должно признавать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Госдума на заседании 15 февраля поддержала постановление с просьбой поддержать независимость ДНР и ЛНР. Парламентарии выразили уверенность в том, что признание республик Донбасса позволит защитить население от внешних угроз и пресечь «геноцид по отношению к жителям республик».

21 февраля на заседании Совбеза с участием президента России Владимира Путина спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу и другие выразили необходимость поддержать Донбасс в его стремлении стать независимым от Украины регионом.