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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин рассказал, когда будет принято решение по Донбассу

Путин заявил, что решение по признанию ДНР и ЛНР будет принято сегодня

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Решение о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будет принято сегодня. Об этом в ходе расширенного заседания Совета безопасности заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я ваше мнение услышал, решение о признании республик Донбасса будет принято сегодня», — завершил заседание Совбеза РФ президент.

В Москве 21 февраля прошло заседание Совета безопасности, которую возгласил президент России Владимиром Путиным. На повестке дня стоял вопрос о признании самопровозглашенных республик Донбасса. Главы непризнанных республик незадолго до этого обратились к президенту РФ с просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР.

Обострение ситуации в Донбассе началось утром 17 февраля, когда в ДНР и ЛНР сообщили об активных обстрелах со стороны Украины.

18 февраля власти самопровозглашенных республик объявили об эвакуации населения в Россию, а на следующий день — о всеобщей мобилизации. Глава ЛНР Леонид Пасечник утвердил решение о добровольной мобилизации мужчин в возрасте от 55 лет. В тот же день главы непризнанных республик Донбасса сообщили о начале эвакуации жителей республик в Ростовскую область. Свое решение он обосновали возрастающей военной угрозой со стороны Украины.

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