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Козак обвинил Киев в «изобретении схем» для невыполнения минских соглашений

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что переговорный процесс по минским соглашениям находится на нулевой отметке с 2015 года, так как ни Украине, ни ее западным союзникам Донбасс «абсолютно не нужен», сообщает ТАСС.

По его словам, Киев при обычном развитии событий не станет выполнять минские соглашения. Более того, украинские власти на ходу изобретают новые схемы, чтобы не выполнять минские договоренности и не принимать изменения в конституцию по статусу Донбасса.

«Они игнорируются, изобретаются какие-то схемы — абсолютно из области юридического кретинизма», — отметил Козак.

Он добавил, что киевские власти пытаются «заморозить» конфликт с Донбассом.

Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не может выполнить минские соглашения из-за попыток России «манипулировать содержанием» этих договоренностей и «продвигать искаженное видение их сущности».

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. В начале февраля президент России Владимир Путин заявил, что Украина взяла курс на демонтаж минских соглашений.

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