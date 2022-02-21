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Лавров прокомментировал сообщения посольства США о терактах в России

Лавров: посольство США, предупредившее о «терактах» в РФ, занимает несолидную позицию

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МИД РФ/Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не нашла никаких подтверждений готовящимся в стране терактам. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Вчера посольство США в Москве распространило предупреждение о готовящихся терактах в Москве, в Петербурге, в местах скопления людей, ж/д остановки, станции метро, торговые центры, и до сих пор никаких подтверждений этому мы не получили и не нашли», — сказал он.

По его словам, в посольстве США заявили, что вычитали эту информацию в российских СМИ. Он добавил, что госструктуры Соединенных Штатов занимают «несолидную позицию».

Ранее американское посольство объяснило предупреждения об угрозах терактов в России. Дипломаты оповестили об угрозе не российские власти, а только своих сограждан. Граждан США, которые находятся в России, попросили избегать места массового скопления людей и соблюдать прочие меры безопасности.

При этом МИД России уже выразил удивление из-за того, что США решили не связываться с властями РФ, Кремль же назвал предупреждение посольства «достаточно необычным».

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