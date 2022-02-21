Путин проведет встречу с Алиевым 22 февраля

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут встречу в Москве во вторник, 22 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе переговоров лидеры двух стран планируют подписать декларация о союзническом взаимодействии. Отмечается, что это соглашение выведет отношения между Москвой и Баку на союзнический уровень.

Также Путин и Алиев рассмотрят, как выполняются пункты трехсторонних договоров между РФ, Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, в частности, меры по вос­становлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

В январе Путин и Алиев провели телефонные переговоры, в ходе которого обсудили украинскую проблематику и урегулирование ситуации.

В последний раз главы государств встречались в Кремле в июле прошлого года.