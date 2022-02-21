В Германии объявили о предстоящем телефонном разговоре Путина и Шольца

Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт заявил на брифинге, что канцлер Олаф Шольц проведет телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по украинской проблематике, сообщает РИА «Новости».

«Федеральный канцлер позже во второй половине проведет телефонный разговор с российским президентом. <> И (это) связано со всеми дипломатическими усилиями, чтобы предотвратить там (на Украине) катастрофу», — сказал представитель кабмина ФРГ.

По его словам, ситуация и предстоящий разговор были обсуждены с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявлял, что Россия — в ответ на западные санкции в случае нападения РФ на Украину — может ограничить поставки газа в Европу. По его словам, у Германии будут «альтернативы», но в Берлине пытаются «предотвратить» такой сценарий.