Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик Донбасса 16:41
Школьница утонула в бассейне после того, как ее волосы засосало в слив 16:40
Еще один регион ввел режим ЧС на фоне потока беженцев из Донбасса 16:36
В украинском горсовете депутаты и жители подрались при обсуждении финансирования... 16:35
Сын покойной Зинаиды Кириенко перечислил ее наследников 16:34
Кортни Кокс отказалась от инъекций и решила стареть красиво 16:33
Борисова рассказала, как Малахов помог ей излечиться от наркозависимости 16:33
В Польше рассказали, в чем Россия побеждает Запад 16:32
Эксперт оценил способность Украины вернуть статус ядерной державы 16:28
Лавров прокомментировал сообщения посольства США о терактах в России 16:27

В Германии объявили о предстоящем телефонном разговоре Путина и Шольца

Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт: Шольц созвонится с Путиным 21 февраля

close
100%
Михаил Метцель/Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт заявил на брифинге, что канцлер Олаф Шольц проведет телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по украинской проблематике, сообщает РИА «Новости».

«Федеральный канцлер позже во второй половине проведет телефонный разговор с российским президентом. <> И (это) связано со всеми дипломатическими усилиями, чтобы предотвратить там (на Украине) катастрофу», — сказал представитель кабмина ФРГ.

По его словам, ситуация и предстоящий разговор были обсуждены с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявлял, что Россия — в ответ на западные санкции в случае нападения РФ на Украину — может ограничить поставки газа в Европу. По его словам, у Германии будут «альтернативы», но в Берлине пытаются «предотвратить» такой сценарий.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть