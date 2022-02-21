Азербайджан объявил в розыск бывших президентов Армении

Начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана, старший советник юстиции Эмиль Тагиев заявил, что бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян привлечены к уголовной ответственности и объявлены в розыск, сообщает издание Haqqin.az.

По словам Тагиева, причиной преследования стал тот факт, что с февраля 1988 года бывшие государственные лидеры проводили в организациях и учреждениях Карабаха собрания армян, с целью разжигания национальной вражды и ненависти между азербайджанским и армянским народами.

«Поскольку они пропагандируют, что Карабах принадлежит армянам и в нем должны жить только армяне, а также призывают к выселению азербайджанцев с этой территории, поджогу их домов, они были привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и объявлены в розыск», — пояснил Тагиев.

Ранее начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов пообещал арестовать главу Нагорного Карабаха Араика Арутюняназа «теракты» во время войны.