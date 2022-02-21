Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В МВД Украины ответили на обвинения в обстреле погранпункта РФ 15:15
В Россию прибыли 70 тыс эвакуированных беженцев из ДНР и ЛНР 15:14
В ДНР заявили, что еще один мирный житель погиб под обстрелами в Донбассе 15:10
В Госдуме назвали вбросом слова американской фигуристки о допинге... 15:10
Автоэксперты посоветовали подождать с покупкой автомобиля с пробегом 15:08
Ветеринары показали, что «Виагра» может спасать собак от редкого заболевания 15:02
Воспитатели забыли про двухлетнюю девочку, закрыв ее в детском саду... 15:00
Фигуристка Туктамышева прокомментировала итоги Олимпиады-2022 14:58
Суд начал процедуру банкротства лидера QR-сопротивления Петербурга 14:58
Швейцария сообщила о готовности принять встречу Путина и Байдена 14:57

Азербайджан объявил в розыск бывших президентов Армении

Военная прокуратура Азербайджана разыскивает Кочаряна и Саргсяна за разжигание ненависти

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана, старший советник юстиции Эмиль Тагиев заявил, что бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян привлечены к уголовной ответственности и объявлены в розыск, сообщает издание Haqqin.az.

По словам Тагиева, причиной преследования стал тот факт, что с февраля 1988 года бывшие государственные лидеры проводили в организациях и учреждениях Карабаха собрания армян, с целью разжигания национальной вражды и ненависти между азербайджанским и армянским народами.

«Поскольку они пропагандируют, что Карабах принадлежит армянам и в нем должны жить только армяне, а также призывают к выселению азербайджанцев с этой территории, поджогу их домов, они были привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и объявлены в розыск», — пояснил Тагиев.

Ранее начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов пообещал арестовать главу Нагорного Карабаха Араика Арутюняназа «теракты» во время войны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть