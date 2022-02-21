МИД Германии: в договорах с Россией не было обещано нерасширение НАТО на Восток

Представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер рассказал, что в основных договорах, связанных с Россией, не было гарантий не расширять Североатлантический альянс на Восток. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, что ни в Договоре «Два плюс четыре», ни в Основополагающем акте Россия — НАТО не было дано обещания России о нерасширении НАТО на восток», — заявил представитель немецкого МИД.

До этого Евродепутат Жордан Барделла назвал справедливыми требования России о нерасширении НАТО. По его словам, в 1991 году между США и президентом СССР Михаилом Горбачевым была заключена устная договоренность о нерасширении альянса.

Также немецкий Spiegel обнаружил архивный документ с обещаниями о нерасширении НАТО. Речь идет о протоколе встречи глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и Германии, состоявшейся в Бонне 6 марта 1991 года.