В МИД оценили шансы признать легитимность «Талибана»*

Заместитель главы министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что о признании Москвой радикального афганского движения «Талибан» (организация запрещена в России) речи не идет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия выступает за инклюзивность процесса и сформирования коалиционных руководящих органов с участием представителей всех политических сил Афганистана.

Соответствующее заявление дипломат сделала во время ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

16 января 2002 года Совет Безопасности ООН ввел санкции в отношении террористической группировки «Талибан». Это решение совпало с падением режима талибов в Афганистане, но в 2021 году организации вновь удалось взять страну под контроль. Теперь «Талибан» пытается убедить мировое сообщество, что он изменился, и рассчитывает на признание, которое невозможно при наличии санкций ООН.

США, Евросоюз, Россия и другие государства требуют от талибов для их признания создать инклюзивное правительство, обеспечить равноправие (то есть доступ женщин к образованию, политике и бизнесу) и гарантии по борьбе с другими террористическими группировками в стране, чтобы не допустить превращения Афганистана в плацдарм для террористов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».