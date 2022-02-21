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Песков заявил, что саммита с участием Путина и Байдена сейчас не планируется

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Saul Loeb/Reuters

Саммита президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время не ожидается. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока конкретных планов [по проведению саммита] на этот счет нет», — подчеркнул представитель Кремля.

Как объяснил Песков, сейчас есть понимание, что будут продолжаться контакты между РФ и США на уровне министров иностранных дел.

«Мы исходим из того, что на этой неделе возможна встреча [главы МИД Сергея] Лаврова с американским коллегой», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, не исключаются контакты министров РФ и Франции.

В дальнейшем президенты России и США, в случае необходимости, могут принять решение о контактах, заключил Песков.

Ранее Песков заявил, что Киев неоднократно запрашивал встречу Путина и президента Украины Зеленского, но никогда не называл ее цель.

Также Песков оценил возможность проведения саммита «пятерки» Совбеза ООН.

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Отношения России и США
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